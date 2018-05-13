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В ереванскую мировую премьеру нового ледового шоу  Евгения Плющенко Kings on Ice включен мюзикл «Ахтамар»


25 мая в СКК им.Демирчяна состоится  мировая премьера нового ледового шоу  Евгения Плющенко Kings on Ice, в которое  включен мюзикл «Ахтамар» - оригинальная интерпретация легенды.

Как  передает Арменпресс, в первом отделении с индивидуальными номерами выступят звезды  фигурного катания чемпионы мира, олимпиад. Эталоном выбора для  Плющенко служил четкий критерий – высокий уровень техники и артистизма.

Во втором отделении армянского зрителя  ждет сюрприз - мюзикл «Ахтамар» в оригинальной интерпретации. 

Специально для  этого представления написана музыка, которую исполнят лучшие  музыканты  Армении. Зрителей поразят высокотехнологичные спецэффекты, вода и огонь станут декорациями, поражающими воображение, драматическая, но светлая история  любви будет транслироваться и огромных экранах.

 




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