В ереванскую мировую премьеру нового ледового шоу  Евгения Плющенко Kings on Ice включен мюзикл «Ахтамар»

25 мая в СКК им.Демирчяна состоится мировая премьера нового ледового шоу Евгения Плющенко Kings on Ice, в которое включен мюзикл «Ахтамар» - оригинальная интерпретация легенды.

Как передает Арменпресс, в первом отделении с индивидуальными номерами выступят звезды фигурного катания чемпионы мира, олимпиад. Эталоном выбора для Плющенко служил четкий критерий – высокий уровень техники и артистизма.

Во втором отделении армянского зрителя ждет сюрприз - мюзикл «Ахтамар» в оригинальной интерпретации.

Специально для этого представления написана музыка, которую исполнят лучшие музыканты Армении. Зрителей поразят высокотехнологичные спецэффекты, вода и огонь станут декорациями, поражающими воображение, драматическая, но светлая история любви будет транслироваться и огромных экранах.