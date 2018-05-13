Делегация во главе с председателем Следственного комитета Армении 14 мая поедет в Беларусь для участия в работе 3-го совместного заседания коллегий Следственных комитетов Армении, Беларуси и России.

Как передает Арменпресс, об этом в Facebook написала советник председателя Следственного комитета Армении Сона Трузян.

Согласно записи, в ходе визита планируются двусторонние встречи с главами Следственных комитетов Беларуси и России. Помимо этого, Следственные комитеты Армении и России подпишут программу сотрудничества в научно-образовательной сфере в 2018-2019гг.