Время в Ереване: 11:07:36,   13 Май

Следственные комитеты Армении и России подпишут программу сотрудничества в научно- образовательной сфере в 2018-2019гг.


Делегация  во главе  с председателем  Следственного комитета Армении 14 мая поедет в  Беларусь для  участия в работе 3-го совместного заседания коллегий Следственных комитетов  Армении, Беларуси и России.

Как  передает Арменпресс, об этом в Facebook написала советник председателя  Следственного комитета Армении Сона Трузян.   

Согласно записи, в ходе  визита планируются двусторонние встречи с главами Следственных комитетов  Беларуси и России. Помимо этого, Следственные комитеты Армении и России подпишут программу сотрудничества в научно-образовательной сфере в 2018-2019гг.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации