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Ректорат Ширакского государственного университета призывает студентов вернуться к занятиям


Ректорат Ширакского государственного университета обратился с заявлением, в котором  призывает студентов не поддаваться призывам к забастовкам и дождаться объективного и правового решения Министерства образования и  науки.

Об этом Арменпресс сообщили в ректорате ШГУ.

В сообщении говорится: «Дорогие  студенты, ректорат Ширакского государственного университета призывает вас в преддверии выпускных экзаменов обеспечить нормальный учебный процесс, не  поддаваясь на неуместные призывы и провокации, поскольку  новоназначенный министр науки и образования  Араик  Арутюнян в своем заявлении первоочередной задачей посчитал разрешение ситуации в ШГУ.

Посему призываем студентов не поддаваться призывам к забастовкам и дождаться объективного и правового решения Министерства образования и  науки». 

Подводя итоги первого рабочего дня, новоназначенный министр науки и образования  Араик  Арутюнян в своем заявлении первоочередной задачей посчитал разрешение ситуации в ШГУ.   

Отдельные  публикации СМИ о предполагаемых злоупотреблениях ректора ШГУ  направлены из  прокуратуры  Ширакской области в полицию РА. Об этом на запрос Арменпресс сообщили в пресс-службе Прокуратуры  РА.

«Отдельные  публикации СМИ о предполагаемых злоупотреблениях ректора ШГУ  направлены из  прокуратуры  Ширакской области в Мушкое отделение  г.Гюмри  полиции РА – с целью изучения прилагаемых видеоматериалов и сведений относительно очевидных признаков  преступлений, а также подготовки в установленном порядке материалов для  слушания  уголовного дела», - сообщили в пресс-службе Прокуратуры  РА.

Студенты  ШГУ  проводят протестные акции, требуя увольнения  ректора Саака Минасяна.

Решение о проведении акций было принято 4  мая, когда стало известно, что ректор уволил проректора Анаит Фарманян. Месяц назад  он уволил также преподавателей Гагика Гамбаряна и Ованеса Хорикяна. Они еще всентябре 2017г. открытым письмом подняли вопрос о злоупотреблениях Минасяна.




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