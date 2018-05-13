Ректорат Ширакского государственного университета призывает студентов вернуться к занятиям

Ректорат Ширакского государственного университета обратился с заявлением, в котором призывает студентов не поддаваться призывам к забастовкам и дождаться объективного и правового решения Министерства образования и науки.

Об этом Арменпресс сообщили в ректорате ШГУ.

В сообщении говорится: «Дорогие студенты, ректорат Ширакского государственного университета призывает вас в преддверии выпускных экзаменов обеспечить нормальный учебный процесс, не поддаваясь на неуместные призывы и провокации, поскольку новоназначенный министр науки и образования Араик Арутюнян в своем заявлении первоочередной задачей посчитал разрешение ситуации в ШГУ.

Посему призываем студентов не поддаваться призывам к забастовкам и дождаться объективного и правового решения Министерства образования и науки».

Подводя итоги первого рабочего дня, новоназначенный министр науки и образования Араик Арутюнян в своем заявлении первоочередной задачей посчитал разрешение ситуации в ШГУ.

Отдельные публикации СМИ о предполагаемых злоупотреблениях ректора ШГУ направлены из прокуратуры Ширакской области в полицию РА. Об этом на запрос Арменпресс сообщили в пресс-службе Прокуратуры РА.

«Отдельные публикации СМИ о предполагаемых злоупотреблениях ректора ШГУ направлены из прокуратуры Ширакской области в Мушкое отделение г.Гюмри полиции РА – с целью изучения прилагаемых видеоматериалов и сведений относительно очевидных признаков преступлений, а также подготовки в установленном порядке материалов для слушания уголовного дела», - сообщили в пресс-службе Прокуратуры РА.

Студенты ШГУ проводят протестные акции, требуя увольнения ректора Саака Минасяна.

Решение о проведении акций было принято 4 мая, когда стало известно, что ректор уволил проректора Анаит Фарманян. Месяц назад он уволил также преподавателей Гагика Гамбаряна и Ованеса Хорикяна. Они еще всентябре 2017г. открытым письмом подняли вопрос о злоупотреблениях Минасяна.