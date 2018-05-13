Премьер Пашинян — новоназначенным министрам: общество должно почувствовать, что это правительство  в первую очередь подотчетно именно ему

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в котором приняли участие новоназначенные министры.

Глава правительства поздравил их с назначением на должность и отметил:

«Прошу вас сегодня же впрячься в работу, ознакомиться с текущим положением дел, которые необходимо решить в первую очередь. Логикой и философией нашей работы должно стать следующее: наша задача, наше призвание – сделать жизнь граждан Армении комфортной и благоустроенной. Разумеется, в политическом плане у нашего правительства приоритетным является подготовить страну к внеочередным выборам, но за это время мы должны достичь ощутимых результатов. Стилем работы правительства должен стать постоянный диалог с обществом. Армянский народ должен почувствовать, что это правительство сформировано обществом и в первую очередь подотчетно ему, что правительство предлагает не только идеи, но и все аргументы, чтобы обосновать их и подчеркнуть их эффективность», - сказал премьер.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ правительства РА, премьер отметил, что правительству предстоит осуществить необходимые преобразования, и в этом вопросе он отметил важность общественной поддержки — именно она, по словам премьера, является тем основным фактором, на котором должна зиждиться деятельность правительства.

«С нашим правительством связываются серьезнейшие надежды. И наша важнейшая задача – оправдать их. А это предполагает новый стиль, новый подход, новую философию, новую культуру. Не суть важно, что значило до сих пор быть в Армении министром или вице-премьером — сегодня это должно означать нечто совершенно иное. Не суть важно, что значило до сих пор быть в Армении премьер-министром — я надеюсь, что начиная с 8 мая это должно означать нечто совершенно иное.

Никол Пашинян поблагодарил новоназначенных министров с назначением и отметил, что таким образом сформировано правительство согласия.

«В составе правительства представители разных политических сил. Но оно должно функционировать, как одна слаженная команда, в противном случае мы не сможем работать эффективно. И я считаю себя гарантом того, что правительство будет работать именно так. Надеюсь, что в этом вопросе у нас полное взаимопонимание», — сказал Пашинян.

Глава исполнительной власти среди первоочередных задач назвал разработку правительственной программы и ее представление в НС РА.

«Прошу, чтобы каждый министр как можно раньше приступил к разработке программы. Конечно, программа правительства должна быть оптимистичной, выражающей те ожидания, которые граждане Армении связывают с деятельностью кабмина. Мы должны собрать все свои силы и приступить к работе», - подчеркнул Никол Пашинян.

В ходе совещания в свете деятельности правительства рассматривался план среднесрочных расходов, вопросы борьбы с коррупцией.