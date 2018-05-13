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Премьер Пашинян — новоназначенным министрам: общество должно почувствовать, что это правительство  в первую очередь подотчетно именно ему


Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна  состоялось совещание, в котором приняли участие  новоназначенные министры.

Глава  правительства поздравил их с назначением на должность и отметил:

«Прошу вас сегодня же  впрячься в  работу, ознакомиться с текущим положением дел, которые необходимо решить в  первую очередь. Логикой и философией нашей работы  должно стать следующее: наша задача, наше призвание – сделать жизнь граждан Армении комфортной и благоустроенной. Разумеется, в политическом плане у  нашего правительства приоритетным является подготовить страну к  внеочередным выборам, но за это время  мы  должны  достичь ощутимых результатов. Стилем работы  правительства должен стать постоянный диалог с  обществом.  Армянский народ  должен почувствовать, что это правительство  сформировано обществом и в первую очередь подотчетно ему, что правительство предлагает не только идеи, но и все аргументы, чтобы обосновать их и подчеркнуть их эффективность», - сказал премьер. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ правительства РА, премьер отметил, что правительству предстоит осуществить необходимые  преобразования, и в  этом вопросе  он отметил важность общественной поддержки — именно она, по словам премьера, является тем основным фактором, на котором должна зиждиться  деятельность правительства.

«С нашим правительством связываются серьезнейшие надежды. И наша важнейшая задача – оправдать их. А это предполагает новый стиль, новый подход, новую философию, новую культуру. Не суть важно, что значило до сих пор быть  в Армении министром или вице-премьером — сегодня это должно означать нечто совершенно иное. Не суть важно, что значило до сих пор быть  в Армении премьер-министром — я надеюсь, что начиная с 8 мая это должно означать нечто совершенно иное.

Никол Пашинян поблагодарил новоназначенных министров с назначением и отметил, что таким образом сформировано правительство согласия.

«В составе  правительства представители разных политических сил. Но оно должно функционировать, как  одна слаженная команда, в противном случае мы  не  сможем работать эффективно. И я считаю себя  гарантом того, что правительство будет работать именно так. Надеюсь, что в  этом вопросе  у нас полное  взаимопонимание», — сказал Пашинян.

Глава  исполнительной  власти среди первоочередных задач назвал разработку правительственной программы и ее представление  в НС РА.

«Прошу, чтобы  каждый министр как можно раньше приступил к разработке программы. Конечно, программа правительства должна быть оптимистичной, выражающей те ожидания, которые граждане Армении связывают с деятельностью кабмина. Мы  должны собрать все  свои силы и приступить к  работе», - подчеркнул Никол Пашинян.

В  ходе совещания в свете деятельности правительства рассматривался план среднесрочных расходов, вопросы борьбы  с  коррупцией.




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