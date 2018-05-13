Международный песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет в Иерусалиме. Об этом сообщил в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.



"В эти дни Иерусалим благословляется множеством даров, и еще один мы получили прошлой ночью с блестящей победой Нетты, - сказал глава кабмина. - Дар состоит в том, что в следующем году Евровидение прибудет в Иерусалим". "Мы будем гордиться тем, что принимаем его ["Евровидение"], - добавил Нетаньяху, чьи высказывания распространила 13 мая его пресс-служба.



На конкурсе "Евровидение-2018" в Лиссабоне в ночь на воскресенье победила израильтянка Нетта Барзилай. По правилам смотра, в следующий раз он проходит в стране, которую представлял победитель.



