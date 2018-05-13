В Вайоцдзорской области обезврежена 1 градоопасная туча

НКГО «Служба гидрометеорологии и активного воздействия на атмосферные явления» 13 мая с 13:15 до 13:29 часов обезвредила 1 градоопасную тучу первой категории, произведя 633 выстрела из 7 противоградных установок газогенераторного типа, размещенных в общинах Гетап, Ринд, Агавнадзор, Мозров, Арени.

Об этом Арменпресс стало известно с официального сайта МЧС РА.