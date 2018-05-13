Парижский террорист получил гражданство Франции в 2010 году

Официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво подтвердил, что уроженец Чечни, совершивший в субботу теракт в Париже, получил французское гражданство в 2010 году. Об этом Гриво заявил в воскресенье в прямом эфире радиостанции RTL.



"Он получил гражданство в 2010 году, вслед за тем, что первоначально гражданство получила его мать. В базе французской полиции на лиц, склонных к радикальной деятельности, он фигурировал с 2016 года", - сказал Гриво. При этом он отказался назвать имя террориста.



Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, по данным France Info, имя террориста, совершившего нападение на людей в Париже в субботу, - Хамзат Азимов, он родился в Чечне. СМИ также сообщило, что французское гражданство было предоставлено злоумышленнику в 2010 году.

После того, как террориста застрелили парижские полицейские, при нем не было найдено никаких документов, поэтому установление его личности затянулось, добавляет France Info.

По данным телеканала BFM-TV, с трупа убитого немедленно были сняты отпечатки пальцев, а также взят образец ДНК. "Первые сведения о том, что нападавший, судя по всему, является чеченцем, появились достаточно быстро, однако окончательно установить это удалось только через шесть часов", - сообщил заведующий отделом уголовной хроники телеканала.

Неизвестный мужчина с ножом напал в субботу вечером на прохожих на одной из улиц в центре Парижа, в результате чего один прохожий погиб, еще восемь получили ранения. Убит и нападавший, по которому открыл огонь патрульный полицейский.

Фото - France Info