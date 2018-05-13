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В Армении празднества в честь Дня  Европы начались в  Иджеване  и продолжатся до 2 июня


В Армении празднества в честь Дня  Европы-2018 пройдут в 6 городах и завершатся в Ереване.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  представительства Евросоюза в Ра, 12 мая мероприятия состоялись на площади Фонтанов в  Иджеване. Присутствующих приветствовали посол ЕС в РА  Петр Свитальски и мэр Иджевана Вардан Галумян.

Участники имели возможность получить бóльшую информацию  о Европе, о финансируемых ЕС проектах в РА, послушать хорошую музыку, принять участие в различных  конкурсах, получить неожиданные  подарки, ознакомиться с национальной кухней разных европейских стран.   

Празднества по случаю Дня Европы состоятся в Раздане — 13 мая, в Ванадзоре — 19 мая, в Гюмри  — 20 мая, в Капане — 26 мая, в Егегнадзоре — 27 мая, а заключительное мероприятие состоится в Ереване  — 2 июня.

В этот день в  Ереване намечено провести также показ мод и велопробег.  

Процесс евроинтеграции начался 9 мая 1950 года, когда Роберт Шуман (министр  иностранных дел Франции) предложил лидерам других европейских стран свою декларацию о мирных взаимоотношениях и развитии  Европы.   Сегодня 9 мая отмечается как День Европы, символизируя  наряду с флагом, гимном, девизом и единой валютой (евро) политическую идентичность Европейского Союза.

День Европы – повод для  празднеств не только в европейских, но и в соседних странах.




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