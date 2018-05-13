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Победитель конкурса «Евровидение-2018» - представительница Израиля Нетта


В  международном песенном конкурсе «Евровидение-2018» одержала участница из Израиля Нетта с песней Toy.

Финал конкурса  состоялся 12 мая в столице Португалии Лиссабоне.

Как  передает Арменпресс, на втором месте представительница Кипра, на третьем – участник  из Австрии.

Конкурс транслировался в прямом эфире  Общественного  телевидения и Общественного радио Армении. Ведущие – Феликс Хачатрян и Авет Барсегян.

Представитель Армении Севак Ханягян с песней «Ками́» («Ветер») выступил в  1-м полуфинале 8 мая, но в финал не  вышел.

В конкурсе «Евровидение-2018» участвовали представители 43 стран. В этом году девизом конкурса был All Aboard («Все на борт!»).

В  63-ем  конкурсе «Евровидение-2018» выступали участники из России, Албании, Армении, Австрии, Ирландии, Норвегии, Польши, Румынии, Сан Марино и др.




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