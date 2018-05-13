Победитель конкурса «Евровидение-2018» - представительница Израиля Нетта

В международном песенном конкурсе «Евровидение-2018» одержала участница из Израиля Нетта с песней Toy.

Финал конкурса состоялся 12 мая в столице Португалии Лиссабоне.

Как передает Арменпресс, на втором месте представительница Кипра, на третьем – участник из Австрии.

Конкурс транслировался в прямом эфире Общественного телевидения и Общественного радио Армении. Ведущие – Феликс Хачатрян и Авет Барсегян.

Представитель Армении Севак Ханягян с песней «Ками́» («Ветер») выступил в 1-м полуфинале 8 мая, но в финал не вышел.

В конкурсе «Евровидение-2018» участвовали представители 43 стран. В этом году девизом конкурса был All Aboard («Все на борт!»).

В 63-ем конкурсе «Евровидение-2018» выступали участники из России, Албании, Армении, Австрии, Ирландии, Норвегии, Польши, Румынии, Сан Марино и др.