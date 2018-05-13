Время в Ереване: 11:07:36,   13 Май

В Армении потеплеет на 3-4 градуса


На  значительной территории республики 13  мая днем, 14-16  мая время от времени, 17-18  мая – в отдельных районах во второй половине дня  ожидаются дожди и грозы. Во время грозы возможно усиление  ветра до 15-20 м/с. В отдельных районах возможен также град.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

13-14  мая температура воздуха существенно не изменится. 15-16 мая  температура  повысится на 3-4  градуса.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, в Ереване 13  мая днем, 14-16 мая время от времени  ожидаются дожди и грозы. Во время грозы возможно усиление  ветра до 15-20 м/с. 17-18  мая ожидается погода без осадков.

 




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