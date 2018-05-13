В Армении потеплеет на 3-4 градуса

На значительной территории республики 13 мая днем, 14-16 мая время от времени, 17-18 мая – в отдельных районах во второй половине дня ожидаются дожди и грозы. Во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с. В отдельных районах возможен также град.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

13-14 мая температура воздуха существенно не изменится. 15-16 мая температура повысится на 3-4 градуса.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, в Ереване 13 мая днем, 14-16 мая время от времени ожидаются дожди и грозы. Во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с. 17-18 мая ожидается погода без осадков.