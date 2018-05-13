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В разных районах Армении спасатели вывели застрявшие автомобили


13 мая в 02:12 часов в службу 911 МЧС РА  поступил сигнал о том,   в городе  Севан Гегаркуникской области на поле в грязи застрял автомобиль, необходима помощь.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательской службы МЧС.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, спасатели вытащили из  грязи грузовик  марки MAN.

13 мая в 00։27 часов в службу 911 МЧС РА  поступил сигнал о том,   в городе  Кахси Котайкской области близ пекарни «Ахта» в грязи застрял автомобиль ВАЗ-2103, необходима помощь.

На место выехала оперативная группа пожарно-спасательской службы МЧС.

Спасатели  вытащили из  грязи на 42 км трассы  Ереван-Севан грузовик  с двумя  пассажирами.

12 мая в 19:11 часов в службу 911 МЧС РА  поступил сигнал о том,   в  Ереване по адресу  Башинджагяна 13,  в грязи застрял автомобиль, необходима помощь.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательской службы МЧС.

Спасатели  вытащили из  грязи грузовик КамАЗ.

12 мая в 17:53 часов в службу 911 МЧС РА  поступил сигнал о том,   на трассе Абовян-Джрабер застряла в грязи спецтехника (манипулятор) марки Iveco,    необходима помощь.

На место выехал оперативный отряд специального назначения пожарно-спасательской службы МЧС.

Спасатели  вытащили из  грязи застрявшую на 1 км трассы спецтехнику.

 




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