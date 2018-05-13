В разных районах Армении спасатели вывели застрявшие автомобили

13 мая в 02:12 часов в службу 911 МЧС РА поступил сигнал о том, в городе Севан Гегаркуникской области на поле в грязи застрял автомобиль, необходима помощь.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательской службы МЧС.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, спасатели вытащили из грязи грузовик марки MAN.

13 мая в 00։27 часов в службу 911 МЧС РА поступил сигнал о том, в городе Кахси Котайкской области близ пекарни «Ахта» в грязи застрял автомобиль ВАЗ-2103, необходима помощь.

На место выехала оперативная группа пожарно-спасательской службы МЧС.

Спасатели вытащили из грязи на 42 км трассы Ереван-Севан грузовик с двумя пассажирами.

12 мая в 19:11 часов в службу 911 МЧС РА поступил сигнал о том, в Ереване по адресу Башинджагяна 13, в грязи застрял автомобиль, необходима помощь.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательской службы МЧС.

Спасатели вытащили из грязи грузовик КамАЗ.

12 мая в 17:53 часов в службу 911 МЧС РА поступил сигнал о том, на трассе Абовян-Джрабер застряла в грязи спецтехника (манипулятор) марки Iveco, необходима помощь.

На место выехал оперативный отряд специального назначения пожарно-спасательской службы МЧС.

Спасатели вытащили из грязи застрявшую на 1 км трассы спецтехнику.