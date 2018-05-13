В Ереване и Абовяне произошли  инциденты, связанные с лифтами

13 мая в 08:26 часов в службу 911 МЧС РА поступил сигнал о том, что на кабину лифта в одном из супермаркетов в Ереване упал гражданин, необходима помощь.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательской службы МЧС.

Спасатели сняли Н.С. (1999 г/р) с крыши лифта и поднесли к машине скорой помощи. Он доставлен в МЦ «Астхик», его состояние оценено как удовлетворительное.

12 мая в 23:52 часов в службу 911 МЧС РА поступил сигнал о том, в 10-м подъезде 2-го дома по ул.России 2-го микрорайона в Абовяне отключилось электричество, в лифте застряли 2 гражданина, необходима помощь.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательской службы МЧС.

Спасатели вывели граждан из лифта.