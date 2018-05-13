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В Ереване и Абовяне произошли  инциденты, связанные с лифтами


13 мая в 08:26 часов в службу 911 МЧС РА  поступил сигнал о том, что на кабину лифта в  одном из супермаркетов в Ереване упал  гражданин, необходима помощь.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательской службы МЧС.

Спасатели сняли Н.С. (1999 г/р) с крыши лифта и поднесли к  машине  скорой помощи. Он доставлен в МЦ «Астхик», его состояние  оценено как  удовлетворительное.

12 мая в 23:52 часов в службу 911 МЧС РА  поступил сигнал о том, в 10-м подъезде  2-го дома по ул.России 2-го микрорайона в Абовяне отключилось электричество, в лифте  застряли 2 гражданина, необходима помощь.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательской службы МЧС.

Спасатели вывели граждан из лифта.




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