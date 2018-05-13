Начинается новый этап  служения народу — Мане  Тандилян  обещает перемены

Новоназначенный министр труда и соцвопросов Мане Тандилян обещает каждый день делать все возможное и невозможное для достижения позитивных перемен в жизни граждан. Как передает Арменпресс, об этом она написала в Facebook.

«Дорогие друзья, соотечественники, единомышленники, родные люди!

Благодарю за бесчисленные поздравления, конечно.

Со вступлением в должность министра труда и соцвопросов начинается новый – обязывающий и полный ожиданий этап служения народу. Те, кто лично знаком со мной, знает, что для меня должность – это прежде всего ответственность, и чем она выше, тем больше обязывает…

К сожалению, скопившиеся за прошедшие годы проблемы встали перед новыми властями серьезнейшими вызовами – бедность, безработица, инвалидность, дети, старики, человеческие судьбы…

Каждый день я буду делать все возможное и невозможное для достижения позитивных перемен в жизни граждан.

Во имя осуществления общенациональных целей, во имя Республики Армения – оставаясь верной высокому званию члена правительства…

Благодарю».

Мане Тандилян 12 мая назначена министром труда и соцвопросов по предложению премьер-министра Никола Пашиняна и указом президента РА Армена Саркисяна.