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Начинается новый этап  служения народу — Мане  Тандилян  обещает перемены


Новоназначенный министр труда и соцвопросов Мане  Тандилян обещает каждый день делать все  возможное  и невозможное для достижения позитивных перемен в жизни граждан. Как передает Арменпресс, об этом она  написала в Facebook.

«Дорогие друзья, соотечественники, единомышленники, родные  люди!

Благодарю за бесчисленные поздравления, конечно.

Со вступлением  в должность министра труда и соцвопросов начинается новый – обязывающий и полный ожиданий  этап  служения народу. Те, кто лично знаком со мной, знает, что для  меня должность  – это прежде всего ответственность,  и чем она выше, тем больше обязывает…

К  сожалению, скопившиеся за прошедшие  годы проблемы встали перед новыми властями серьезнейшими вызовами – бедность, безработица, инвалидность, дети, старики, человеческие  судьбы…

Каждый день я буду делать все  возможное  и невозможное для достижения позитивных перемен в жизни граждан.    

Во имя осуществления  общенациональных целей, во имя Республики Армения – оставаясь верной высокому  званию члена  правительства…

Благодарю».

Мане  Тандилян 12 мая назначена министром труда и соцвопросов по предложению премьер-министра Никола Пашиняна и указом президента РА  Армена Саркисяна.




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