Назначены министры транспорта, связи и ИТ, охраны природы, экономики и культуры Республики Армения

По предложению премьер-министра, указами президента Армении Армена Саркисяна назначен ряд министров. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, указами президента:

Ашот Акопян назначен министром транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения;

Эрик Григорян назначен министром охраны природы Республики Армения;

Арцвик Минасян назначен министром экономики Республики Армения;

Лилит Макунц назначена министром культуры Республики Армения.