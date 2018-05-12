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Назначены министры транспорта, связи и ИТ, охраны природы, экономики и культуры Республики Армения


По предложению премьер-министра, указами президента Армении Армена Саркисяна назначен ряд министров. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, указами президента:

Ашот Акопян назначен министром транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения;

Эрик Григорян назначен министром охраны природы Республики Армения;

Арцвик Минасян назначен министром экономики Республики Армения;

Лилит Макунц назначена министром культуры Республики Армения.




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