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Назначены министры спорта и по вопросам молодежи, сельского хозяйства,  энергетических инфраструктур и природных ресурсов и МЧС Республики Армения


По предложению премьер-министра, указами президента Армении Армена Саркисяна назначен ряд министров. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, указами президента:

Левон Ваградян назначен министром спорта и по вопросам молодежи Республики Армения;

Артур Хачатрян назначен министром сельского хозяйства Республики Армения;

Артур Григорян назначен министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов Республики Армения;

Грачья Ростомян назначен министром по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.




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