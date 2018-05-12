Назначены министры спорта и по вопросам молодежи, сельского хозяйства,  энергетических инфраструктур и природных ресурсов и МЧС Республики Армения

По предложению премьер-министра, указами президента Армении Армена Саркисяна назначен ряд министров. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, указами президента:

Левон Ваградян назначен министром спорта и по вопросам молодежи Республики Армения;

Артур Хачатрян назначен министром сельского хозяйства Республики Армения;

Артур Григорян назначен министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов Республики Армения;

Грачья Ростомян назначен министром по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.