Указом президента Армении Армена Саркисяна, Зограб Мнацаканян назначен министром иностранных дел Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.

Ранее был Мнацаканян отозван с поста Постоянного представителя Республики Армения при Организации Объединенных Наций.