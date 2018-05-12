Время в Ереване: 11:07:36,   12 Май

Зограб Мнацаканян отозван с поста Постоянного представителя Республики Армения при Организации Объединенных Наций


По предложению премьер-министра, указом президента Армении Армена Саркисяна, Зограб Мнацаканян отозван с поста Постоянного представителя Республики Армения при Организации Объединенных Наций. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации