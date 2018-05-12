По предложению премьер-министра, указом президента Армении Армена Саркисяна, Зограб Мнацаканян отозван с поста Постоянного представителя Республики Армения при Организации Объединенных Наций. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.