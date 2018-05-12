Украина заинтересована в активизации сотрудничества с Арменией: премьер-министр Украины поздравил Никола Пашиняна

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении. Как передает Арменпресс, об этом в комментарии AnalitikaUA.net сообщил Временный поверенный в делах Украины в Армении Денис Автономов.

В поздравительном послании, в частности, говорится:

«Примите искренние поздравления по случаю Вашего назначения премьер-министром Республики Армения.

Уверен, что многовековые дружественные связи между украинским и армянским народами и в дальнейшем будут служить основой для развития двусторонних межгосударственных отношений.

Украина заинтересована в активизации сотрудничества между нашими странами, в первую очередь в торгово-экономической сфере.

Желаю Вам, уважаемый господин премьер-министр, крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности».