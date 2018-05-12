На акции в Тбилиси потребовали отставки премьера из-за спецоперации в клубах

В центре Тбилиси, на площади перед зданием парламента, проходит акция протеста против проведенной силовой операции спецназа в двух ночных клубах, в ходе которой, по утверждению участников акции, посетители подверглись насилию и унижению, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

На площади собрались более двух тысяч молодых людей. Они требуют немедленной отставки премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, министра внутренних дел Георгия Гахарии и полицейских, командовавших спецоперацией.

"Правящая политическая сила в течение шести лет установила в стране диктатуру. Власти нам объявили войну, но мы обязательно выиграем эту войну. Мы требуем наказания всех, кто устроил насилие в клубах. Наша акция будет иметь бессрочный характер, пока не будут удовлетворены все наши требования", - заявил на акции один из ее организаторов Бека Цикаришвили.

Акция проходит в окружении кордона полицейских. Пока инцидентов не было.

В ночь на субботу полицейские на площади перед парламентом задержали несколько десятков участников спонтанно возникшей акции против силовой операции спецназа в ночных клубах. Утром все они были освобождены.

Силовая операция по противодействию наркоторговле проводилась в ночных клубах "Басиани" и "Галери". В заявлении МВД по ее итогам говорилось, что ведомство вместе с прокуратурой продолжает борьбу с наркоторговцами. МВД сообщает, что была установлена связь задержанных в "Басиани" и "Галери" восьмерых наркоторговцев с сотрудниками этих клубов.