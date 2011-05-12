Анонс мероприятий на 14 мая
17:26, Май 12, 2018
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- 12.05-20:20 Назначены министры транспорта, связи и ИТ, охраны природы, экономики и культуры Республики Армения
- 12.05-20:18 Назначены министры спорта и по вопросам молодежи, сельского хозяйства, энергетических инфраструктур и природных ресурсов и МЧС Республики Армения
- 12.05-20:06 Назначены министры труда и по социальным вопросам, финансов, юстиции и здравоохранения Республики Армения
- 12.05-20:05 Зограб Мнацаканян назначен министром иностранных дел Республики Армения
- 12.05-19:47 Унан Погосян освобожден с должности первого заместителя начальника полиции Республики Армения
- 12.05-19:44 Мгер Григорян назначен вице-премьером Республики Армения
- 12.05-19:41 Зограб Мнацаканян отозван с поста Постоянного представителя Республики Армения при Организации Объединенных Наций
- 12.05-17:58 У АРФД будет 2 министерских портфеля — Верховный орган
- 12.05-17:57 Украина заинтересована в активизации сотрудничества с Арменией: премьер-министр Украины поздравил Никола Пашиняна
- 12.05-17:44 На акции в Тбилиси потребовали отставки премьера из-за спецоперации в клубах
- 12.05-17:26 Анонс мероприятий на 14 мая
- 12.05-17:17 Предстоящие на 13 мая мероприятия
- 12.05-16:59 Министр науки и образования Араик Арутюнян представил свой первый рабочий день
- 12.05-16:08 Россия летом 2019 года отправит на МКС грузовозвращаемый беспилотный корабль
- 12.05-15:46 Шарль Азнавур попал в больницу
- 12.05-15:38 В ведении Следственного комитета нет уголовного дела в отношении директора школы № 11
- 12.05-15:32 Участник инцидента на проспекте Баграмяна явился в полицию
- 12.05-15:04 В зале прибытия аэропорта «Звартноц» полицейскими задержаны 3 гражданина
- 12.05-15:01 Премьер Ирака распорядился открыть воздушное пространство страны
- 12.05-14:57 Рафаэль Надаль не будет первой ракеткой мира
- 12.05-14:37 Премьер-министр Словакии поздравил Никола Пашиняна
- 12.05-14:28 Председатель Совета министров Италии поздравил Никола Пашиняна
- 12.05-14:25 Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш поздравил Никола Пашиняна
- 12.05-14:24 Нет никого, кто заставил бы меня уйти с этого поста — Рубен Айрапетян о своей отставке
- 12.05-14:21 Трамп выразил желание заключить полезную для Ирана сделку
- 12.05-14:07 В соцсетях появились фальшивые сайты от имени Никола Пашиняна
- 12.05-14:05 У меня и у федерации ничего против «Ширака» нет — Рубен Айрапетян
- 12.05-14:03 В отставку не подавал — губернатор Лори дал пояснения ИА Арменпресс
- 12.05-13:41 NASA отправит на Марс вертолет
- 12.05-13:04 За прошедшую неделю ситуация на линии соприкосновения была относительно стабильная
- 12.05-12:53 В республике сохранится дождливая погода
- 12.05-12:42 Партия Меркель призвала Евросоюз организовать саммит по Ближнему Востоку
- 12.05-12:39 В тавушской общине Арцваберд муж перерезал горло жене, затем нанес ранение себе самому
- 12.05-12:14 Майский Договор-1994 о перемирии сыграл важную роль в установлении стабильности — Давид Бабаян
- 12.05-11:50 В Ираке уничтожены террористы, планировавшие нападение на избирательный участок
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Просмотрели 1292 раз Посол Армении в России самым строгим образом осуждает высказывания Михаила Леонтьева о происходящих в Армении событиях
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20:26, 10.05.2018
Просмотрели 948 раз Валерий Осипян назначен начальником полиции Республики Армения