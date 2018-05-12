Шарль Азнавур попал в больницу

Французский шансонье Шарль Азнавур госпитализирован в городе Ним на юге Франции после того, как упал и сломал руку. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал BFMTV.



Как отмечается в сообщении на сайте телеканала, 93-летний певец упал, находясь в своем доме в коммуне Мурьес на юго-востоке Франции.

Азнавур повредил плечевую кость, его жизни ничего не угрожает, говорится в сообщении.

В конце апреля Азнавур отменил свои выступления в России из-за неудовлетворительного самочувствия. После этого он вернулся в Париж и его самочувствие нормализовалось.