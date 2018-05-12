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В ведении Следственного комитета нет уголовного дела в отношении директора школы № 11


В  ведении Следственного комитета нет уголовного дела в отношении директора  школы № 11 им.Монте  Мелконяна.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Следственного комитета РА.

Ранее член фракции «Елк» в  Совете старейшин Еревана АнаитБахшян сообщила, что в отношении бывшего директора  школы № 11 им.Монте  Мелконяна РузанАзизян возбуждено уголовное дело.

«В  отношении бывшего директора  школы № 11 им.Монте  Мелконяна Рузан Азизян 11 мая  в прокуратуре  Малатии возбуждено уголовное дело. Осталось только  вернуть ее из америк и поставить перед классом», - написала Бахшян в Facebook.

Большое  число родителей и учеников школы № 11 им.Монте  Мелконяна, а также группа сотрудников, провели акцию протеста, требуя  увольнения директора  школы   РузанАзизян. Заявление  об отставке Азизян представила 5 мая.

 

 

 

 




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