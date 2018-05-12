В ведении Следственного комитета нет уголовного дела в отношении директора школы № 11 им.Монте Мелконяна.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Следственного комитета РА.

Ранее член фракции «Елк» в Совете старейшин Еревана АнаитБахшян сообщила, что в отношении бывшего директора школы № 11 им.Монте Мелконяна РузанАзизян возбуждено уголовное дело.

«В отношении бывшего директора школы № 11 им.Монте Мелконяна Рузан Азизян 11 мая в прокуратуре Малатии возбуждено уголовное дело. Осталось только вернуть ее из америк и поставить перед классом», - написала Бахшян в Facebook.

Большое число родителей и учеников школы № 11 им.Монте Мелконяна, а также группа сотрудников, провели акцию протеста, требуя увольнения директора школы РузанАзизян. Заявление об отставке Азизян представила 5 мая.