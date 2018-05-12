Время в Ереване: 11:07:36,   12 Май

Участник инцидента на проспекте Баграмяна явился в полицию


В Центр оперативного управления полиции Еревана поступили сигналы  о том, что 10 мая в ходе  протестной акции по адресу Баграмяна, 75, неизвестный гражданин подошел к  участникам акции и предумышленно разбил микрофон одного из них – Амбарцума М (1999 г/р), нанеся тем самым материальный ущерб, и ударил его – нанеся физическую боль.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, неизвестный ударил кулаком в лицо Эдгара В. (1993 г/р), нанеся ему  физическую боль, после чего скрылся на  машине «Шевроле  Нива», которая была обнаружена и  эвакуирована на  охраняемую территорию Арабкирского объединения.

Назначена судмедэкспертиза.

В результате оперативно-разведывательных действий полиции выяснилось, что неизвестное  лицо – это Жора Р. (1973 г/р), который после  объяснительных работ 11 мая в 16.30 часов явился в отделение и дал показания. 

Ведется следствие.

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации