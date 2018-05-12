Участник инцидента на проспекте Баграмяна явился в полицию

В Центр оперативного управления полиции Еревана поступили сигналы о том, что 10 мая в ходе протестной акции по адресу Баграмяна, 75, неизвестный гражданин подошел к участникам акции и предумышленно разбил микрофон одного из них – Амбарцума М (1999 г/р), нанеся тем самым материальный ущерб, и ударил его – нанеся физическую боль.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, неизвестный ударил кулаком в лицо Эдгара В. (1993 г/р), нанеся ему физическую боль, после чего скрылся на машине «Шевроле Нива», которая была обнаружена и эвакуирована на охраняемую территорию Арабкирского объединения.

Назначена судмедэкспертиза.

В результате оперативно-разведывательных действий полиции выяснилось, что неизвестное лицо – это Жора Р. (1973 г/р), который после объяснительных работ 11 мая в 16.30 часов явился в отделение и дал показания.

Ведется следствие.