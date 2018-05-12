В зале прибытия аэропорта «Звартноц» полицейскими задержаны 3 гражданина

В зале прибытия аэропорта «Звартноц» полицейскими линейной службы задержаны 3 гражданина: они заметили, как несколько человек дерутся и ругаются.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, по подозрению в нанесении телесных повреждений в момент драки у входа в зал прибытия аэропорта «Звартноц» полицейскими линейной службы задержаны 3 гражданина: Ваграм А. (1962 г/р), Араик С. (1973 г/р) и Армен С. (1969 г/р).

Назначена судмедэкспертиза.

Обстоятельства выясняются.

Ведется следствие.