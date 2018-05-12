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В зале прибытия аэропорта «Звартноц» полицейскими задержаны 3 гражданина


В зале  прибытия аэропорта  «Звартноц» полицейскими линейной службы  задержаны 3 гражданина: они заметили, как несколько человек дерутся и ругаются. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, по подозрению в  нанесении телесных повреждений в  момент драки у входа в зал прибытия аэропорта  «Звартноц» полицейскими линейной службы задержаны 3 гражданина: Ваграм А. (1962 г/р), Араик  С. (1973 г/р) и Армен С. (1969 г/р).

Назначена судмедэкспертиза.

Обстоятельства выясняются.

Ведется следствие.




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