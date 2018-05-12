Премьер Ирака распорядился открыть воздушное пространство страны

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади распорядился в субботу открыть воздушное пространство страны и возобновить работу аэропортов, которая была прекращена в качестве меры безопасности в связи с началом выборов в парламент. Об этом говорится в специальном заявлении, распространенном канцелярией главы правительства.

"Иракский премьер отдал распоряжение открыть воздушное пространство и иракские аэропорты", - отмечается в заявлении. Указывается, что с настоящего времени в стране возобновляется авиационное сообщение по всем направлениям.

Некоторое время назад аль-Абади приказал снять введенное накануне парламентских выборов ограничение на движение транспорта по всей стране.

Это решение принято в связи с "контролем силами безопасности за процессом голосования, а также для удобства передвижения граждан к избирательным участкам и обеспечения большей эффективности выборов". Частичные ограничения сохраняются лишь в районах, "где существует угроза безопасности".

Выборы в Совет представителей (парламент) Ирака проходят в субботу в 18 провинциях страны в условиях повышенных мер безопасности. На протяжении суток будет закрыта граница страны. Для охраны избирателей мобилизовано порядка 1 млн силовиков. Это первые парламентские выборы после победы над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

По данным ЦИК, электронные карты избирателей получили 10 млн граждан из 24 млн, обладающих правом голоса. Свои кандидатуры для участия в выборах выдвинули около 7,4 тыс. человек. Подготовлены 88 избирательных списков, на места в 328-местном парламенте претендуют представители 320 партий, политических альянсов, а также независимые кандидаты, сообщает Арменпресс, со ссылкой на ТАСС.



