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Рафаэль Надаль не будет первой ракеткой мира


Испанский теннисист Рафаэль Надаль опустился в рейтинговой таблице АТР.

Как  передает Арменпресс, в новой рейтинговой таблице, которая будет опубликована 14 мая, лидером будет швейцарец Роджер Федерер. Надаль  будет вторым.

Испанец может вновь возглавить  рейтинговую таблицу, если победит в  римском турнире Masters.

 

 




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