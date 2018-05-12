Рафаэль Надаль не будет первой ракеткой мира

Испанский теннисист Рафаэль Надаль опустился в рейтинговой таблице АТР.

Как передает Арменпресс, в новой рейтинговой таблице, которая будет опубликована 14 мая, лидером будет швейцарец Роджер Федерер. Надаль будет вторым.

Испанец может вновь возглавить рейтинговую таблицу, если победит в римском турнире Masters.