Премьер-министр Словакии поздравил Никола Пашиняна
14:37, 12 Май, 2018
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини поздравил Никола Пашинянав связи с избранием на пост премьер-министра Армении.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА, премьер-министр Словакии пожелал премьеру Армении успехов в его очень ответственной работе — во имя развития и благосостояния граждан Армении.
«Верю, что Ваша деятельность на этом посту будет способствовать мирному развитию внутриполитической ситуации и процветанию вашей страны. Позвольте выразить мое удовлетворение в связи с высоким уровнем традиционно дружественных отношений между Словакией и Арменией.Уверен, что сотрудничество между нашими странами будут и впредь развиваться во всех областях, представляющих общий интерес, в том числе и в экономике», - говорится в послании Петера Пеллегрини.