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Премьер-министр Словакии поздравил Никола Пашиняна


Премьер-министр Словакии  Петер Пеллегрини  поздравил Никола  Пашинянав связи с избранием на пост премьер-министра Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата  правительства  РА, премьер-министр Словакии пожелал премьеру  Армении успехов  в его очень ответственной работе — во имя развития и благосостояния  граждан Армении.

«Верю, что Ваша деятельность на этом посту будет способствовать мирному  развитию внутриполитической ситуации и  процветанию вашей страны.  Позвольте  выразить  мое  удовлетворение в связи с высоким уровнем традиционно дружественных отношений  между  Словакией и Арменией.

Уверен, что сотрудничество между  нашими странами будут и впредь развиваться во всех областях, представляющих общий  интерес, в том числе и в экономике», - говорится в  послании Петера Пеллегрини.


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