Премьер-министр Словакии поздравил Никола Пашиняна

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини поздравил Никола Пашинянав связи с избранием на пост премьер-министра Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА, премьер-министр Словакии пожелал премьеру Армении успехов в его очень ответственной работе — во имя развития и благосостояния граждан Армении.

«Верю, что Ваша деятельность на этом посту будет способствовать мирному развитию внутриполитической ситуации и процветанию вашей страны. Позвольте выразить мое удовлетворение в связи с высоким уровнем традиционно дружественных отношений между Словакией и Арменией.

Уверен, что сотрудничество между нашими странами будут и впредь развиваться во всех областях, представляющих общий интерес, в том числе и в экономике», - говорится в послании Петера Пеллегрини.