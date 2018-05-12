Председатель Совета министров Италии поздравил Никола Пашиняна

Председатель Совета министров Италии Паоло Джентилони поздравил Никола Пашинянапо случаю избрания премьер-министром РА.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА, премьер-министр Италии пожелал Пашиняну успехов в выполнении им своей миссии и направил наилучшие пожелания.

«Дружественные связи между нашими странами имеют многовековые корни, которые в течение времени переросли в крепкое политическое, экономическое и культурное сотрудничество наших обществ — как государственных, так и гражданских.

Уверен, что под вашим руководством наши страны продолжат укреплять сотрудничество по всем направлениям, используя также максимально развивающиеся отношения Еревана с Евросоюзом, которые позволят Вашей стране укрепить институты и демократию, защитить права человека и верховенство закона, положив основу для дальнейшего социального и экономического развития.

Надеюсь, мы продолжим конструктивное сотрудничество с другими региональными игроками на Южном Кавказе в целях обеспечения мира, стабильности и процветания», — говорится в послании.