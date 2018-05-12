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Председатель Совета министров Италии поздравил Никола Пашиняна


Председатель Совета министров  Италии Паоло Джентилони поздравил Никола Пашинянапо случаю избрания   премьер-министром РА.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата  правительства  РА, премьер-министр Италии пожелал Пашиняну успехов в выполнении им своей миссии и направил наилучшие  пожелания.

«Дружественные связи между нашими странами имеют многовековые корни, которые в течение  времени переросли в крепкое политическое, экономическое и культурное сотрудничество наших обществ — как государственных, так  и гражданских.

Уверен, что под вашим руководством наши страны продолжат укреплять сотрудничество по всем направлениям, используя также максимально развивающиеся отношения Еревана с Евросоюзом, которые  позволят Вашей стране укрепить институты и демократию, защитить права человека и верховенство закона, положив  основу для дальнейшего  социального и экономического развития.

Надеюсь, мы продолжим конструктивное сотрудничество с другими региональными игроками на Южном Кавказе в целях обеспечения мира, стабильности и процветания»,  — говорится в  послании.

 

 




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