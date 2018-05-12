Нет никого, кто заставил бы меня уйти с этого поста — Рубен Айрапетян о своей отставке

Президент федерации футбола Армении Рубен Айрапетян собирается покинуть свой пост.

«Президент федерации футбола— должность общественная, а не политическая. Как вы себе представляете, чтоб я подал в отставку по вашему или чьему-нибудь желанию? У меня есть нерешенные проблемы, вот когда их решу – уйду. Нет такого человека, кто заставил бы меня уйти с этого поста», — как передает Арменпресс, в ходе беседы с журналистами сказал Рубен Айрапетян.