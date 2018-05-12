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Нет никого, кто заставил бы меня уйти с этого поста — Рубен Айрапетян о своей отставке


Президент федерации футбола Армении Рубен Айрапетян собирается покинуть свой пост.

«Президент федерации футбола— должность общественная, а не  политическая. Как вы себе представляете, чтоб я подал в  отставку по вашему или чьему-нибудь желанию? У  меня есть нерешенные проблемы, вот когда их решу – уйду. Нет такого человека, кто заставил бы  меня уйти с этого поста», — как  передает Арменпресс, в ходе  беседы  с журналистами сказал  Рубен Айрапетян.




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