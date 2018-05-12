Трамп выразил желание заключить полезную для Ирана сделку

Президент США Дональд Трамп надеется заключить хорошую сделку с Ираном, которая пошла бы этой стране на пользу, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Среди большого числа крупных просчетов по части нацбезопасности предыдущей администрации одним из наиболее худших была катастрофическая иранская ядерная сделка, которая помогла Ирану подобраться к ядерному оружию и, в конечном счете, очень быстро приобрести его", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Индиане.

"И, кстати говоря, другие страны Ближнего Востока, у которых действительно есть деньги, внезапно начнут повсюду искать способы получения ядерного оружия. Это приведет к катастрофе", - продолжил он.

По словам американского лидера, "сделка подарила режиму миллиарды долларов: 150 млрд долларов и 1,8 млрд долларов наличными, которые будут использоваться на убийства и разрушения по всему Ближнему Востоку".

"С учетом всего сказанного, мы вводим самые жесткие, сильные, строгие санкции в отношении Ирана. И я надеюсь, что смогу заключить с ними сделку. Хорошую сделку. Которая пойдет Ирану на пользу. Но мы не можем позволить им иметь ядерное оружие", - заявил Трамп.

Кроме того, он подчеркнул, что США "должны быть в состоянии отправиться на объекты (Ирана - ИФ) и проверить их", "должны быть в состоянии проникнуть на иранские военные базы, чтобы увидеть своими глазами, жульничают они или нет".