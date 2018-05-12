В соцсетях появились фальшивые сайты от имени Никола Пашиняна

Премьер-министр Никол Пашинянсигнализирует, что в соцсетях появились фальшивые сайты от его имени.

Как передает Арменпресс, об этом премьер написал в Facebook.

«Кроме этого сайта и личного счета, ссылку о котором я разместил в первом комментарии, все другие страницы – фальшивки. У меня нет счета и в Instagram, так что любая страница в Instagram от моего имени тоже фальшивка», - написал он.