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В соцсетях появились фальшивые сайты от имени Никола Пашиняна


Премьер-министр Никол Пашинянсигнализирует, что в соцсетях появились фальшивые сайты  от его имени.

Как  передает Арменпресс, об этом премьер написал в Facebook.

«Кроме этого сайта  и личного счета, ссылку о котором я разместил в  первом комментарии, все  другие  страницы – фальшивки. У  меня  нет счета и в Instagram, так  что любая страница в Instagram  от моего имени тоже фальшивка», - написал он.

 

 




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