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У меня и у федерации ничего против «Ширака» нет — Рубен Айрапетян


Президент Федерации футбола Рубен Айрапетян прокомментировал скандал вокруг ф/к «Ширак».

«Скандал вокруг ф/к «Ширак» - вопрос простой.  Дисциплинарный комитет все  изучил и вынес решение. Весьма сожалею, поскольку «Ширак» всегда был для  меня  целым периодом в футболе.  Болельщиков  «Ширака» хочу заверить в  том, что ничего против  него не  имею. Наоборот, мы  попробуем помочь клубу. Поскольку Гюмри – довольно большая футбольная территория, она может стать футбольной  кузницей Армении. У  нас 6 ф/к, но только  руководитель «Ширака» пытается сорвать политические дивиденды от клуба», - как  передает Арменпресс, сказал Айрапетян. 

По словам президента федерации футбола Армении, поднятый шум неправомерен, а дисциплинарный комитет вынес достаточно мягкое  решение. «Если мы  неправы – на это есть апелляционные инстанции», - сказал Айрапетян.

 




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