У меня и у федерации ничего против «Ширака» нет — Рубен Айрапетян

Президент Федерации футбола Рубен Айрапетян прокомментировал скандал вокруг ф/к «Ширак».

«Скандал вокруг ф/к «Ширак» - вопрос простой. Дисциплинарный комитет все изучил и вынес решение. Весьма сожалею, поскольку «Ширак» всегда был для меня целым периодом в футболе. Болельщиков «Ширака» хочу заверить в том, что ничего против него не имею. Наоборот, мы попробуем помочь клубу. Поскольку Гюмри – довольно большая футбольная территория, она может стать футбольной кузницей Армении. У нас 6 ф/к, но только руководитель «Ширака» пытается сорвать политические дивиденды от клуба», - как передает Арменпресс, сказал Айрапетян.

По словам президента федерации футбола Армении, поднятый шум неправомерен, а дисциплинарный комитет вынес достаточно мягкое решение. «Если мы неправы – на это есть апелляционные инстанции», - сказал Айрапетян.