В отставку не подавал — губернатор Лори дал пояснения ИА Арменпресс

Губернатор Лорийской области Артур Налбандян в отставку не подавал. Об этом он лично сообщал Арменпресс.

«Я еще не подавал никакого заявления об отставке. Не знаю, откуда взялись эти слухи», - сказал он.

Артур Налбандян занимает пост губернатора Лорийской области с июля 2011г.