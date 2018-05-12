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В отставку не подавал — губернатор Лори дал пояснения ИА Арменпресс


Губернатор Лорийской области Артур Налбандян в  отставку  не  подавал. Об этом он лично сообщал Арменпресс.

«Я еще не подавал никакого заявления  об отставке. Не знаю, откуда  взялись эти слухи», - сказал он.

Артур Налбандян занимает пост губернатора Лорийской области  с июля 2011г.

 




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