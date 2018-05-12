В отставку не подавал — губернатор Лори дал пояснения ИА Арменпресс
Губернатор Лорийской области Артур Налбандян в отставку не подавал. Об этом он лично сообщал Арменпресс.
«Я еще не подавал никакого заявления об отставке. Не знаю, откуда взялись эти слухи», - сказал он.
Артур Налбандян занимает пост губернатора Лорийской области с июля 2011г.
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