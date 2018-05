NASA отправит на Марс вертолет

NASA в пятницу сообщило, что планирует в 2020 году отправить на Марс вертолет, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Разработчики агентства работали над аппаратом четыре года.

Устройство получилось размером с мяч, оно весит всего 1,8 кг; его двойной винт совершает 3 тысячи оборотов в минуту, что в 10 раз больше, чем у земных вертолетов.

Аппарат будет управляться дистанционно; его собираются использовать для исследования областей, куда не может добраться марсоход. Вертолет сможет подавать сигнал с расстояния до 55 км и набирать высоту более 30 км. Он станет первым летательным аппаратом тяжелее воздуха, использованным на другой планете.

We’re sending a helicopter to Mars! Traveling onboard our #Mars2020 rover, this #Marscopter will test our capabilities for controlled flight in the thin atmosphere of the Red Planet and could pave the way for future uses across the solar system: https://t.co/uZFyRmUTgh pic.twitter.com/XlCP9xERub