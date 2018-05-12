За прошедшую неделю ситуация на линии соприкосновения была относительно стабильная

За 6-12 мая ситуацияна линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил была относительно стабильная.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, в целом за указанный период противник нарушил режим прекращения огня около 150 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1500 выстрелов.

Кроме указанных нарушений, в тылу противника, в основном в централизованных районах, наблюдалось ограниченное движение, за которым бдительно наблюдали и держали под контролем военнослужащие АО.

Передовые части Армии обороны Арцаха владеют оперативно-тактической ситуацией и продолжают нести боевую службу на высоком уровне.