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За прошедшую неделю ситуация на линии соприкосновения была относительно стабильная


За  6-12 мая ситуацияна линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил была относительно стабильная.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха, в  целом за указанный период противник  нарушил режим прекращения огня около 150 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1500 выстрелов.

Кроме  указанных нарушений, в тылу  противника, в основном в централизованных районах, наблюдалось ограниченное  движение, за которым бдительно наблюдали и держали под контролем  военнослужащие  АО.  

Передовые  части Армии обороны  Арцаха владеют оперативно-тактической ситуацией и продолжают нести боевую службу  на  высоком уровне.

 




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