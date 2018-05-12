Время в Ереване: 11:07:36,   12 Май

В республике сохранится дождливая погода


11 мая  после  полудня, 12-16 мая время от времени на значительной территории республики ожидаются дожди и грозы.

Во время грозы возможно усиление  ветра до 15-20 м/с.

Как  сообщили Арменпресс в Гидрометцентре  МЧС РА, в некоторых районах возможен град.

12-14 мая температура воздуха существенно не изменится.15-16 мая  температура  повысится на 3-4  градуса. 

В Ереване 11 мая  после  полудня, 12-16 мая время от времени на значительной территории республики ожидаются дожди и грозы.Во время грозы возможно усиление  ветра до 15-20 м/с.




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