В республике сохранится дождливая погода

11 мая после полудня, 12-16 мая время от времени на значительной территории республики ожидаются дожди и грозы.

Во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Как сообщили Арменпресс в Гидрометцентре МЧС РА, в некоторых районах возможен град.

12-14 мая температура воздуха существенно не изменится.15-16 мая температура повысится на 3-4 градуса.

В Ереване 11 мая после полудня, 12-16 мая время от времени на значительной территории республики ожидаются дожди и грозы.Во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.