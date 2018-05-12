В тавушской общине Арцваберд муж перерезал горло жене, затем нанес ранение себе самому

11 мая в Тавушское отделение полиции из общины Арцваберд поступило сообщение, что 49-летнюю жительницу Марине Бегян нашли с перерезанным горлом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, сотрудники тавушской полиции по свежим следам зарегистрировали тяжкое преступление: выяснилось, что колото-резаное ранение в горло Марине Бегян нанес ее муж – Манвел Асрян.

В следственном отделении возбуждено уголовное дело по факту убийства, предпринимаются меры по поимке 53-летнего МанвелаАсряна.

Асрян прятался в полуразрушенной постройке. При виде полицейских он убежал. Он успел даже нанести себе колото-резаную рану острым предметом. Его доставили в больницу.

Его состояние тяжелое. Нож конфискован. Назначена экспертиза. Проводятся действия по выяснению обстоятельств.