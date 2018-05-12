Время в Ереване: 11:07:36,   12 Май

В тавушской общине Арцваберд муж перерезал горло жене, затем нанес ранение себе самому


11 мая в Тавушское  отделение  полиции из общины  Арцваберд поступило сообщение, что 49-летнюю жительницу Марине Бегян нашли с перерезанным горлом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, сотрудники тавушской полиции по свежим следам зарегистрировали тяжкое  преступление: выяснилось, что колото-резаное  ранение  в горло Марине Бегян нанес ее муж – Манвел Асрян.   

В следственном отделении  возбуждено уголовное дело по факту  убийства, предпринимаются меры  по поимке 53-летнего МанвелаАсряна.

Асрян прятался в полуразрушенной постройке. При виде  полицейских он убежал. Он успел даже  нанести себе колото-резаную рану острым предметом. Его доставили в больницу.

Его состояние  тяжелое. Нож конфискован. Назначена экспертиза. Проводятся действия по выяснению обстоятельств.

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации