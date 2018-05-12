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Премьер-министр РА представил новоназначенного министра обороны


12 мая премьер-министр РА Никол Пашинян в Министерстве  обороны представил новоназначенного министра  обороны Давида Тонояна.

Об этом в  Facebook написал  пресс-секретарь МО РА  Арцрун Ованисян.

«Никол Пашинян отметил важность тех вызовов, в направлении которых предстоит работать, и поблагодарил бывшего министра Вигена Саркисяна за проделанную работу», - как  передает Арменпресс, написал Ованисян.

 




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