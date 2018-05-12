Премьер-министр РА представил новоназначенного министра обороны

12 мая премьер-министр РА Никол Пашинян в Министерстве обороны представил новоназначенного министра обороны Давида Тонояна.

Об этом в Facebook написал пресс-секретарь МО РА Арцрун Ованисян.

«Никол Пашинян отметил важность тех вызовов, в направлении которых предстоит работать, и поблагодарил бывшего министра Вигена Саркисяна за проделанную работу», - как передает Арменпресс, написал Ованисян.