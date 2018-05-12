Европейские индексы - 11-05-18
МОСКВА, 12 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.17% и составил 13001.24 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.07% и составил 5541.94 пункта, британский FTSE вырос на 0.31% и составил 7724.55 пункта, а российский RTSI вырос на 1.22% и составил 1193.98 пункта.
- 10:52 Европейские индексы - 11-05-18
- 10:46 Американские индексы - 11-05-18
- 10:45 Цены на цветные металлы - 11-05-18
- 10:43 Цены на драгоценные металлы снизились - 11-05-18
- 10:41 Цены на нефть снизились - 11-05-18
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