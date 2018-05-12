Европейские индексы - 11-05-18

МОСКВА, 12 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.17% и составил 13001.24 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.07% и составил 5541.94 пункта, британский FTSE вырос на 0.31% и составил 7724.55 пункта, а российский RTSI вырос на 1.22% и составил 1193.98 пункта.