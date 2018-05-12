Цены на цветные металлы - 11-05-18

ЛОНДОН, 12 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 11 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2325.50 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 6890.50 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2307.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 13840.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 20680.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 3087.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 0.84% и составила 90250.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.