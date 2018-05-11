Президент Армении и глава делегации ЕС обменялись мнениями по вопросам повестки двусторонних отношений

Президент Армении Армен Саркисян 11 мая в связи с Днем Европы посетил офис делегации Европейского Союза в Республике Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Армен Саркисян поздравил главу делегации ЕС в Армении, посла Петра Свитальского и весь персонал делегации, а в их лице и большую семью ЕС, с Днем Европы, пожелав мира и процветания.

Посол Свитальский поблагодарил президента Армена Саркисяна за его визит и теплые слова, подчеркнув, что начиная с сегодняшнего дня в разных частях Армении пройдут праздничные мероприятия по случаю Дня Европы.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам повестки отношений Армения-ЕС и реализуемых со стороны ЕС программ в Армении.