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За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 27 случаев преступлений


По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 10 и 11 мая сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 27 случаев преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 11 случаев причинения телесных повреждений, 5 случаев кражи личного имущества, 4 случая присвоения или растраты, по 1 случаю мошенничества, умышленного уничтожения имущества, киберпреступности, хулиганства, незаконной вырубки деревьев и злоупотребления должностными полномочиями.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 2 случая кражи личного имущества и причинения телесных повреждений, зарегистрирован 1 случай добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 6 ДТП: 10 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.


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