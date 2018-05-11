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Давид Тоноян назначен министром обороны Республики Армения


Указом президента Армении Армена Саркисяна, Давид Тоноян назначен министром обороны Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении




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