Арарат Мирзоян назначен первым вице-премьером, а Тигран Авинян – вице-премьером Республики Армения

Указами президента Армении Армена Саркисяна, Арарат Мирзоян назначен первым заместителем премьер-министра, а Тигран Авинян - заместителем премьер-министра Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.