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Арарат Мирзоян назначен первым вице-премьером, а Тигран Авинян – вице-премьером Республики Армения


Указами президента Армении Армена Саркисяна, Арарат Мирзоян назначен первым заместителем премьер-министра, а Тигран Авинян - заместителем премьер-министра Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.




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