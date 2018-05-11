Арарат Мирзоян назначен первым вице-премьером, а Тигран Авинян – вице-премьером Республики Армения
Указами президента Армении Армена Саркисяна, Арарат Мирзоян назначен первым заместителем премьер-министра, а Тигран Авинян - заместителем премьер-министра Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.
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