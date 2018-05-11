Президент Армении принял Чрезвычайного и Полномочного посла Государства Кувейт

Президент Армении Армен Саркисян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Государства Кувейт в Армении Науафа Абдулазиза Абдулла аль-Энези.

Президент Армении подчеркнул важность добрососедских дружеских отношений с Кувейтом и их дальнейшего развития и укрепления. Он также поблагодарил правительство Кувейта за его заботливое отношение к армянской общине.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, посол Кувейта также высоко оценил нынешний уровень армяно-кувейтских отношений и передал теплые приветствия от эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабаха и его приглашение совершить официальный визит в Кувейт.

Собеседники обсудили возможности активизации двусторонних экономических связей, особенно в сфере банковского дела, туризма и высоких технологий.

Стороны также обменялись мнениями о ситуации в Армении.