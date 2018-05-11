Маас: решение о выходе США из сделки с Ираном нанесло вред трансатлантическим отношениям

Изменения в политике США, в том числе решение Вашингтона о выходе из ядерной сделки с Ираном, нанесли вред трансатлантическим отношениям на долгосрочную перспективу. Как передает Арменпресс, об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью журналу Spiegel, выдержки из которого опубликованы в пятницу.

"Изменения, которые предприняли США, уже давно затронули, в том числе, и трансатлантические отношения", - сказал он. По словам Мааса, Европа ощущает их "не только с постигшего ее во вторник вечером разочарования (объявления президента Дональда Трампа о выходе США из сделки - прим. ТАСС)".

Маас подчеркнул, что ЕС намерен действовать самоувереннее в отношениях с Вашингтоном. "Мы готовы вести диалог, переговоры, но где необходимо, будем отстаивать наши позиции", - пообещал министр.

Госминистр в МИД ФРГ Нильс Аннен, в свою очередь, назвал выход США из сделки с Ираном "ошибочным решением с серьезными долгосрочными последствиями" для трансатлантических отношений. Он отметил, что во время переговоров в Вашингтоне на текущей неделе не заметил готовности США к поиску компромиссов. "К сожалению, мы вынуждены констатировать, что с американской стороны едва ли есть готовность всерьез отнестись к аргументам союзников", - сказал политик.

Spiegel сообщил, что европейские государства сейчас продумывают, как защитить свои компании, ведущие бизнес в Иране, от американских санкций. "Если мы хотим придерживаться соглашения с Ираном, а это мы должны делать, то нам нужно по возможности обеспечить хорошую защиту европейских компаний, которые ведут торговлю с Ираном и могут пострадать от санкций США", - заявил изданию еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер.





