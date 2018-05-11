Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-05-18

ЕРЕВАН, 11 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 11 мая, курс доллара США сократился на 0.50 драмa и составил 486.06 драм. Курс евро вырос на 2.32 драмa и составил 580.11 драм. Курс российского рубля вырос на 0.07 драмa и составил 7.88 драм. Курс британского фунта сократился на 2.29 драмa и составил 658.51 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 56.24 драмa и составила 20609.14 драм. Цена серебра выросла на 2.23 драмa и составила 259.41 драм. Цена платины выросла на 141.60 драмa и составила 14423.9 драм.