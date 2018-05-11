Азиатские индексы - 11-05-18

ТОКИО, 11 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.16% и составил 22758.48 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.98% и составил 1794.96 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.35% и составил 3163.26 пункта, а HANG SENG вырос на 1.02% и составил 31122.06 пункта.