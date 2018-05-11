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Lister построит самый быстрый в мире кроссовер


Британская компания Lister, специализирующаяся на постройке суперкаров, опубликовала первый эскиз нового проекта. Фирма намерена создать «самый быстрый в мире кроссовер», взяв за основу Jaguar F-Pace. Изображение новинки размещено на странице Lister Motor Company в сети Facebook, передает Арменпресс.

По данным издания Autocar, кроссовер Lister сделают на базе самой мощной и быстрой модификации F-Pace — SVR. Модель оснащается пятилитровым двигателем V8 с механическим нагнетателем, который выдает 550 лошадиных сил.

Первую «сотню» такой кроссовер разменивает через 4,3 секунды. Его максимальная скорость составляет 283 километра в час.

 




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