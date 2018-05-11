Путин и Пашинян в Сочи обсудят актуальные вопросы региональной безопасности

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 мая в Сочи "на полях" заседания Высшего евразийского экономического совета обсудят актуальные вопросы региональной безопасности. Как передает Арменпресс, об этом заявил журналистам исполняющий обязанности помощника президента Юрий Ушаков.

"Ожидается, что в ходе предстоящих переговоров в Сочи будут обсуждены ключевые вопросы двусторонней повестки дня, а также некоторые актуальные вопросы региональной безопасности", - сказал он.

Это, по словам Ушакова, будет первая встреча лидеров двух стран после изменений политической системы в Армении.

Ушаков отметил, что "позиции России и Армении по вопросам международной и региональной повестки дня близки или совпадают". "Интенсивные контакты по линии МИД двух стран способствуют координации во внешнеполитической сфере, в том числе в рамках ООН, Евразийского экономического союза, СНГ, ОДКБ, ОБСЕ и иных многосторонних организаций", - добавил он.

Представитель Кремля также напомнил, что Россия, наряду с двумя другими сопредседателями (США и Франция) минской группы ОБСЕ, "играет активную посредническую роль в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта".





